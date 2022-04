Bucciantini: «Inter, un fatto di positività. Rimonta Juventus effetto ottico»

In un breve commento durante Sky Calcio Club il giornalista Bucciantini valuta il momento di Inter, Juventus e Milan. Per lui i nerazzurri arrivano meglio al derby e i bianconeri sono ormai bloccati dopo l’1-1 di Bologna.

DERBY DI COPPA PER IL CAMPIONATO – È iniziata l’antivigilia del derby Inter-Milan di Coppa Italia. Per Marco Bucciantini l’ultimo turno di Serie A le ha rilanciate: «A me sembrano due ciclisti che sono usciti bene dall’ultima curva. Per l’Inter è un fatto di positività, il Milan è stato raccontato male. La rimonta della Juventus? È rimasta un effetto ottico, tutti la vedevano vicina e invece è rimasta quarta».