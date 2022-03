Bucciantini: «Inter, profondità di rosa sopravvalutata. Gran differenza»

Bucciantini non è troppo convinto della rosa dell’Inter. Il giornalista, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato di come per lui le riserve non siano all’altezza dei titolari.

L’ORGANICO – Marco Bucciantini vede qualche difficoltà per l’Inter sugli uomini: «Ha una flessione logica di alcuni giocatori, che avevamo magnificato. Dell’Inter si sopravvaluta la profondità di rosa, ma non ce l’ha. Ha una grande squadra titolare, poi giocatori da cinquanta partite l’anno da 6.5-7. Giocando sempre loro non hanno fatto vedere la profondità, ma se prendi i tre centrocampisti titolari e le riserve c’è una bella differenza. Molto di più che nelle altre squadre. Sugli esterni vanno benissimo, comprando Robin Gosens hanno un quartetto di tutto rispetto, ma ha bisogno di giocatori che cambino la squadra. Bisogna che non si facciano cullare dall’Inter, ma far sì che siano loro a trovare soluzioni».