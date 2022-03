Marelli: «Marinelli per Inter-Salernitana? Arbitro di ottima affidabilità»

Luca Marelli – ex arbitro di Serie A oggi opinionista su DAZN -, attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha commentato le designazioni arbitrali della ventottesima giornata, soffermandosi anche su Inter-Salernitana (vedi QUI).

DESIGNAZIONE – Luca Marelli commenta così la designazione arbitrale di Inter-Salernitana: «Gara affidata a Marinelli a dimostrazione che per quanto si tratta di squadra che sta lottando per lo scudetto le scelte vengono svolte alla stessa maniera rispetto una settimana fa e questo mi piace. Marinelli è un arbitro di ottima affidabilità. Viene scelto per una partita che sulla carta è una seconda fascia bassa perché l’Inter sulla Salernitana ha parecchi reti di vantaggio potenziali, anche se sappiamo che il periodo è particolare. La Salernitana ha cambiato tutta la squadra a gennaio e l’Inter non riesce più a vincere, ma sulla carta il risultato è scontato».