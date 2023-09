Bucciantini: «Inter forte, anche senza tre titolari! Onana? Gasava!»

Con la chiusura del calciomercato si può finalmente fare un bilancio su quella che è la nuova Inter. Se ne occupa Bucciantini, su Radio Sportiva: dall’addio di Onana all’ultimo acquisto Klaassen.

ROSA FORTE – Marco Bucciantini esprime alcune considerazione sulla nuova rosa dell’Inter a disposizione di Simone Inzaghi. Nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto” il giornalista afferma: «L’Inter ha perso tre titolari forti, perché André Onana gasava. Non abbiamo ancora capito il suo livello finale ma dà l’idea di impossessarsi di quella zona di campo e di essere forte fisicamente e mentale. E poi parava. Marcelo Brozovic è stato uno dei migliori centrocampisti della Serie A negli ultimi cinque anni. E poi c’è anche l’attacco. Però nonostante questo è rimasta forte. Davy Klaassen può essere un cambio per Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. È uno che dà via bene la palla, velocizza. Adesso l’Inter a centrocampo ha due giocatori esperti in panchina: uno esperto come Klaassen e uno forte come Frattesi. Quest’ultimo pian piano bisogna trovare il modo di farlo giocare, anche come sotto punta. Marcus Thuram deve crescere nel ruolo di punta centrale nel 3-5-2. Marko Arnautovic può già garantire un rendimento e gioca bene con i compagni di reparto. L’Inter è forte, ma lo è già dal primo anno di Antonio Conte, quando arrivò ad 80 punti in campionato. Lo scorso anno quando ha dovuto accelerare lo ha fatto, giocando anche la finale di Champions League».