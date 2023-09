Bucciantini: «Inter è la più forte. Thuram, gol mi sembra punto di partenza di…»

Marco Bucciantini ha parlato dell’Inter dopo la netta vittoria nel derby contro il Milan, di Marcus Thuram (e non solo).

INTER – Queste le parole di Marco Bucciantini dopo il derby Inter-Milan a Sky Sport 24. «Quanto è importante questa dimostrazione di forza dell’Inter e più in generale per il messaggio che lancia al campionato e anche a tutte le altre concorrenti per lo scudetto? Quello, ai dubbi che lascia nel Milan. Arrivavano a questa partita due squadre che stavano benissimo. Hanno subito dimostrato di essere pronte. L’Inter in questo momento è la più forte, è sana, ha i giocatori più forti che stanno bene. Tra il 60′ e il 65′ può mettere in campo i due esterni, Frattesi, Arnautovic che sono giocatori perfetti per mantenere o ridare un po’ di gamba alla partita e ha trovato Thuram. Secondo me, l’Inter ha fatto un mercato straordinario. Era più giusto dirlo un mese fa, magari veniamo smentiti fra un mese, però adesso va un po’ ricordato. Ogni tanto bisogna dire bravi anche ai dirigenti che costruiscono le squadre perché incassare molti soldi, tanti soldi. È una squadra che aveva bisogno prenderli e rinforzare una squadra, renderla addirittura più profonda e pescare Thuram e pensare che Thuram possa fare questo. Bravo anche Inzaghi che avendo Arnautovic a disposizione, un giocatore che probabilmente più pronto, che ha più conoscenza della Serie A, ha comunque scelto Thuram. E Thuram sta dando tantissimo all’Inter. E il gol di Thuram a me sembra un punto di partenza di una storia, cioè le belle storie possono cominciare anche con un gol come quello che ha fatto Thuram».