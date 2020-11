Bucciantini: “Inter, col Real Madrid ho fiducia! Conte e Sanchez…”

Marco Bucciantini

L’Inter contro il Real Madrid ha buone probabilità di vittoria. A essere così fiducioso è Marco Bucciantini che, dagli studi di “Sky Sport”, attribuisce un ruolo importante al match di mercoledì (ore 21.00).

STAGIONE – L’Inter ha iniziato la sua stagione ieri, per certi versi. E quindi anche contro il Real Madrid dovrà trovare una prestazione convincente, ma non solo per il discorso qualificazione. Questo il pensiero di Marco Bucciantini: «Per la stagione dell’Inter, per l’idea che l’Inter ha di sé stessa, la partita di domani (sic) è una grande occasione di fare risultato. Le grandi stagioni passano anche dalle grandi partite. Per la qualificazione, se la giocherà con le altre due. Sei punti possono bastare, si possono fare. La vittoria dello Shakhtar Donetsk a Madrid rende il Real nervoso, le giocherà tutte. L’Inter ha bisogno di vincere una grande partita».

GRANDI MATCH – Bucciantini continua: «L’Inter contro le grandi squadre ha giocato le migliori partite quest’anno. Mi è piaciuta a Madrid, con Milan e con l’Atalanta. Fa più fatica quando trova squadre chiuse, forse è un problema di qualità nell’uscita di palla. Io ho fiducia nell’Inter. Su queste grandi partite deve costruire una maggiore padronanza della partita. Una grande squadra sa nascondere i danni, sa esaltarsi da questi. E l’Inter di questo periodo fa fatica».

MOMENTI – Infine, Bucciantini parla di Alexis Sanchez e delle possibili scelte di Antonio Conte: «In tutte le esperienze vincenti di Conte, c’è un organico di 15 elementi. In ogni reparto c’è qualcuno di fondamentale. Soprattutto in attacco, si gioca al 100%, si gioca tantissimo. E Conte si basa molto anche sui momenti dei giocatori. Se lui sente Sanchez più pieno, lo fa giocare».