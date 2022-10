Bucciantini: «Inter-Barcellona? Squadra rinata nei 30′ finali. Una parola!»

Bucciantini ha detto la sua sull’Inter, squadra ritrovata dopo un primo mese da incubo. L’opinionista indica come base di partenza la mezz’ora finale contro il Barcellona a San Siro

INSIEME − Marco Bucciantini, durante Sky Calcio Club, ha analizzato la rinascita della squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter è rinata nella mezz’ora finale contro il Barcellona perché ha difeso insieme. Ecco era propria la parola ‘insieme’ che mancava all’Inter. Questa si era smarrita, andavano tutti per conto proprio. Ognuno pensava a sé anche con atteggiamenti non di gruppo. La Champions League non toglie ma dà, perché bisogna essere all’altezza per lottare veramente».