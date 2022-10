Correa, il gol con la Sampdoria indica la via: ritrovare personalità

Il gol di Correa in Inter-Sampdoria non è stato banale. Soprattutto perché ha visto il giocatore tornare a prendersi responsabilità, cercando e trovando un’azione di qualità e personalità.

AZIONE SIMBOLO – La gara con la Samodoria è stata di fatto chiusa grazie a un lampo di Correa. Un’azione verticale praticamente da area ad area in cui il Tucu da solo salta un uomo, si mangia il campo, ne punta un altro e tira una cannonata all’incrocio. Un’azione bella e utile. Soprattutto un’azione simbolo di quello che l’argentino può fare. E da ora in poi dovrà fare.

GOL DEL CAMBIAMENTO – Le ultime uscite del numero undici non erano state esattamente brillanti. Con anche un infortunio di mezzo. Inzaghi non gli ha mai fatto mancare fiducia, proponendolo da titolare più o meno appena possibile. Ricevendo però poco in cambio. Troppo poco. Prestazioni molli, che hanno lasciato l’impressione di un Correa mentalmente bloccato. Incapace di trovare quegli spunti che lo hanno sempre caratterizzato. Per questo il gol contro la Sampdoria può rappresentare una svolta.

NUOVO INIZIO – L’Inter ha bisogno di un Correa incisivo. Che aiuti a cucire il gioco, come sempre, ma metta in campo anche la personalità. Di puntare l’uomo, cercare lo spunto, la giocata, il tiro. Con la Sampdoria a parte il gol è stato primo per conclusioni totali e in porta. Un cambiamento netto per un giocatore che fino ad oggi assommava appena 0,6 tiri a gara. Questo è il Tucu su cui Inzaghi punta. Ora serve che il gol con la Samp diventi il simbolo di un nuovo inizio.