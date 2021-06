Si parla di Conte al Tottenham e Bucciantini è sorpreso dal fatto che il tecnico leccese possa aver lasciato l’Inter per gli Spurs. Queste le sue parole nel corso dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24.

PERCHÉ VIA? – Marco Bucciantini è perplesso: «Io non ho capito quali sono le priorità di Antonio Conte in questo momento. La vicenda con l’Inter delle ultime settimane mi ha lasciato sorpreso: forse servirebbero segnali contrari. Ma mettiamo che abbia altre priorità: per lui andare a prendere la squadra che arriva eternamente piazzata, come il Tottenham, è il massimo. Conte è una forza centripeta enorme».