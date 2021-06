Prima Pagina IN Edicola: Lukaku, rivelazione su Inzaghi. Conte-Tottenham

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Conte torna inglese. Il tecnico al Tottenham con Paratici: l’accordo è a un passo. Dopo lo scudetto all’Inter, si prepara a una nuova esperienza in Premier League. Si ricostruisce a Londra la coppia dei primi tre scudetti del ciclo Juventus. E si profila anche la sfida con Mourinho in Europa.

TUTTOSPORT

Conte: Tottenham! Doppio assalto: con lui Paratici. L’ex compagno Marchegiani: «Inzaghi un top. Inter, fidati. Simone fa rendere tutto al massimo». Lukaku rivela: «Gli ho parlato, conversazione positiva. Resto qui».