Klinsmann: «Lukaku, pazzesco quanto fatto all’Inter. Lo adoro»

Jurgen Klinsmann, ex attaccante con un passato glorioso all’Inter, è tornato a parlare di Romelu Lukaku. Questa volta lo ha fatto ai microfoni di Eleven Sports, elogiando il belga per l’ennesima volta come già successo in passato (vedi articolo).

UN GIOCATORE PAZZESCO – Jurgen Klinsmann torna a parlare di Romelu Lukaku, al quale già di recente ha riservato parole dolci (vedi articolo). Queste le dichiarazioni dell’ex attaccante tedesco, all’Inter dal 1989 al 1992: «Negli Stati Uniti sono uno dei commentatori della Serie A. Vedo e parlo di Lukaku settimanalmente. È pazzesco quello che è riuscito a fare all’Inter. Lo adorano tutti, me compreso».