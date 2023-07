Bucciantini: «Beto? L’Inter ha avuto meglio, ha limiti da migliorare»

Beto è finito nel mirino dell’Inter come rinforzo per l’attacco dopo il mancato ritorno di Lukaku. Bucciantini però non convintissimo

DEVE MIGLIORARE − Marco Bucciantini dice la sua su Beto, uno dei tanti nomi accostati all’Inter per l’attacco. Le sue parole su Radio Sportiva: «Lasciando l’idea di avere dei limiti migliorabili è comunque un giocatore che arriva sempre alla doppia cifra in una squadra che comunque ha meno potenzialità a quelle alle quali viene accostato. Deve però sfruttare meglio il suo fisico nelle palle alte e deve migliorare dal punto di vista qualitativo soprattutto per le grandi squadre. Ad oggi vale meno dei giocatori accostati all’Inter, anche perché il secondo anno è stato peggio del primo. Non è stata una stagione in crescendo. Mi piace, ma è ancora un giro indietro. L’Inter ha avuto meglio in questi anni».