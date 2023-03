Bucchioni taglia Inter e Milan: «Napoli in finale Champions League»

Bucchioni prevede il Napoli in finale di Champions League. Il giornalista esclude sia Inter e Milan, gli azzurri la squadra italiana che andrà ad Istanbul

PREVISIONE − In collegamento su Radio Sportiva, Enzo Bucchioni dice la sua sulla Champions League: «Finale? Se dovessi parlare dal punto di vista calcistico, non me ne vogliano i tifosi di Inter e Milan, dico che il Napoli se dovesse arrivare in finale farebbe il suo. Per quello che ha espresso, per le idee di gioco. Giusto che vada in finale chi gioca bene, sull’altro lato se dico il City credo di non sbagliare. Una delle nostre in finale ci sarà secondo me».