Dzeko leader, Sehic: «Capitano! Ieri ha fatto anche il vice del CT»

Dzeko è considerato un vero leader nella Nazionale della Bosnia. Il 37enne attaccante dell’Inter non ha giocato contro l’Islanda ma ha dato manforte dalla panchina

LEADER − Edin Dzeko non ha giocato ieri sera durante Bosnia-Islanda, match vinto per 3-0 dalla Nazionale bosniaca. Tutti e 90′ in panchina per l’attaccante dell’Inter, il quale però ha dato ugualmente il suo apporto. Ne parla a Radio Sarajevo il compagno Sehic: «Il capitano è importante come giocatore e non solo, è stato con noi per tutto il giorno, si è anche seduto in panchina, ha fatto l’assistente dell’allenatore. I ragazzi hanno dimostrato di poter contare. Si sentiva la positività nell’aria fin dal primo giorno di allenamento».