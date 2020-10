Bucchioni: “Eriksen? Spero che Conte lo adatti nel suo ruolo! All’Inter…”

Condividi questo articolo

Enzo Bucchioni

Eriksen dovrebbe partire dalla panchina domani nel derby Inter-Milan. Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto nel corso di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, ritiene che Conte debba insistere sul danese ma solo in un ruolo.

NIENTE ADATTAMENTI – Enzo Bucchioni vede Christian Eriksen solo trequartista: «Centrale di centrocampo? Secondo me non ha i tempi di gioco, ha una fisicità che manca. È un giocatore che è abituato a toccare la palla più volte, lì ci vuole una rapidità di pensiero. In Italia ti vengono a raddoppiare e a marcare, non mi sembra che abbia i tempi per fare quel ruolo. Mentre io spero che Antonio Conte riesca ad adattare Eriksen nel suo ruolo, che è quello dietro le punte. Avete visto, anche in nazionale, che prestazioni ha regalato: di altissimo livello. Probabilmente sarà solo un problema di inserimento, di capire le dinamiche del calcio italiano che è diverso rispetto a quello inglese dove giocava lui: ci sono meno spazi, ci sono marcature strette e ci sono squadre tatticamente molto più evolute e anche quelle piccole ti possono mettere in difficoltà. Credo che Eriksen abbia capito in questi mesi, stia studiando il calcio italiano: se l’Inter riesce a recuperarlo ai suoi livelli sarà un grande colpo, anche in chiave antagonismo con la Juventus per lo scudetto».