Bucchioni: “Eriksen, Inter si interroghi. Lautaro Martinez? Non a caso…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, Enzo Bucchioni ha parlato di dei giocatori dell’Inter, Christian Eriksen e Lautaro Martinez

QUESTIONI – Queste le parole di Enzo Bucchioni sul momento attuale in casa Inter. «Situazione complessa ma ha 8 punti in più dell’anno scorso. Contestare Conte mi sembra un esercizio di autolesionismo tipico dei tifosi interisti. Ha le sue idee e fatica a cambiare modulo, si pensava trasformasse l’Inter in una squadra vincente da subito, ma il percorso è più lungo. Sono un suo estimatore ma in Champions League con il 3-5-2 è penalizzato e troppo lontano dalla porta avversaria. Eriksen? Non adatto al calcio italiano, passo troppo lento e su questo l’Inter dovrà interrogarsi. Lautaro Martinez? E’ un giovane che ha i colpi e può diventare un campione, non a caso Messi lo vorrebbe a Barcellona. L’Inter fa bene a riflettere e spera – trattenendolo – di poter fare il salto più rapidamente».