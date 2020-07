Serena: “Conte e Lippi carismatici, ma non facile se ambiente non accetta”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Michele Serena, allenatore ed ex difensore dell’Inter, ha parlato di Antonio Conte e Marcello Lippi

PARALLELO – Queste le parole di Michele Serena, allenatore ed ex difensore dell’Inter, su Antonio Conte e Marcello Lippi. «Sono 2 allenatori molto carismatici che hanno la voglia e la forza di imporre le proprie idee, solo che non è semplice farlo in un ambiente non pronto ad accettarle. Inter società forte a livello economico».