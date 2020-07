Inter i conti non tornano, troppe rimonte e difetti di personalitÃ  – SM

Inter i conti non tornano, troppe rimonte e difetti di personalità – SM

Condividi questo articolo

La sconfitta contro il Bologna di due giorni fa ha fatto saltare il tappo in casa Inter. Al momento la squadra ha palesato troppe fragilità che dovevano essere eliminate

L’analisi odierna di “Sport Mediaset” sul momento dell’Inter dopo la sconfitta di due giorni fa contro il Bologna si sofferma sul fatto che i conti non sembrino tornare. La squadra infatti ha messo in evidenza tutti i vecchi difetti che dovevano essere eliminati in questo nuovo corso affidato ad Antonio Conte, non convincono soprattutto i numeri del 2020 con troppi punti persi, difetti di personalità e continuità e troppe rimonte subite.