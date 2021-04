Brozovic domina in Europa, e non solo in cabina di regia

Marcelo Brozovic è un giocatore spesso sottovalutato. Anche da molti tifosi della sua Inter. Eppure è uno dei migliori in Europa nel ruolo di regista. Ma anche quando si parla di cross, come riporta WhoScored.

FACILITATORE – Marcelo Brozovic continua a macinare chilometri su chilometri nel centrocampo dell’Inter. E anche nella stagione 2020/21 guida la classifica dei maratoneti in Serie A, come riporta la stessa Lega. Non a caso, prima di provare Christian Eriksen come vertice basso del centrocampo, il croato era sostanzialmente insostituibile. Ma emerge anche un altro dato in cui il numero 77 domina, sebbene anche qui le sorprese siano al minimo. Come riporta WhoScored, Brozovic è il giocatore – nei primi cinque campionati europei – con la più alta precisione sui cross (39,2%). Un dato che trova facile interpretazione anche per il fatto che il regista è l’incaricato ufficiale a battere i calci d’angolo. Dai quali, spesso e volentieri, arrivano gol grazie alle torri dell’Inter (Stefan de Vrij e Milan Skriniar su tutti). Non dimentichiamo infine che Brozovic è anche il miglior assistman della squadra. Sono 8 i passaggi decisivi che portano i compagni a concludere in rete (parimerito con Nicolò Barella e Romelu Lukaku).

