Brocchi: «Inter-Napoli? Non decisiva! Ma possibile segnale molto forte»

Brocchi ha giocato nell’Inter durante la stagione 2000-2001 e adesso valuta i nerazzurri in vista del big match col Napoli del 4 gennaio. Queste le parole dell’ex centrocampista, ora allenatore, intervistato da Sportitalia.

TUTTO APERTO – Per Cristian Brocchi la Serie A non si deciderà il 4 gennaio: «Se il Napoli batte l’Inter campionato finito? No, compromesso no. Ma sicuramente darebbe un segnale veramente forte, perché quello che ha fatto fino a oggi è un qualcosa di meraviglioso e di grande. Però il calcio ci insegna che, fino a quando non hai vinto, non puoi abbassare la guardia. Sicuramente sarà una partita importante, ma non decisiva».