FOTO – Correa a Milano ma pensa all’Argentina: «Che pazzi che siamo!»

Joaquin Correa si gode la festa degli argentini dopo la vittoria del Mondiale. Il Tucu è già a Milano per tornare al top alla ripresa.

PAZZI – Que loco que estamos. Descrive così Joaquin Correa sul proprio profilo Instagram i festeggiamenti dei tifosi argentini. Il Tucu ha seguito la finale dallo stadio assieme alla dirigenza argentina. È poi tornato in Italia per tornare a lavorare per recuperare dall’infortunio che gli ha fatto saltare il Mondiale. L’argentino è già a Milano, era presente infatti stasera alla cena di Natale dell’Inter.

foto: profilo Instagram di Joaquin Correa