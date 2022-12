Canotto: «Reggina-Inter grandissima amichevole! Fa capire il lavoro»

La Reggina alle 18 di giovedì ospiterà l’Inter al Granillo in una partita amichevole che è anche sfida tra i due fratelli Inzaghi. L’attaccante esterno dei calabresi Canotto, in collegamento con Momenti Amaranto su Video Touring, anticipa i temi della gara.

ATTESA GROSSA! – Nonostante sia un’amichevole in mezzo a due giornate di Serie B, per Luigi Canotto c’è tanto valore da Reggina-Inter: «C’è da dire veramente che questa è una grandissima amichevole. Questo fa anche capire alla gente, e a chi tifa Reggina, che si sta facendo un grande lavoro anche su questo aspetto qua. Fa capire che la Reggina, finalmente e lo dico veramente con il cuore in mano, deve ringraziare il presidente e tutti perché stanno facendo un lavoro incredibile. Sarà un’amichevole bellissima, sicuramente ci sarà un grande spettacolo».