Branca: «Italia bravi tutti, Barella egregio. Campionato? Inter competitiva»

Marco Branca, ex dirigente Inter, è stato intervistato da “Leggo”, parlando della vittoria della Nazionale e del ruolo occupato da Barella. Qualche battuta anche sul prossimo campionato e sulla competitività dell’Inter

NAZIONALE − Così Branca sulla vittoria di Euro 2020 dell’Italia: «Difficile trovare il migliore in questa squadra, tutti hanno dato di più del loro massimo, anche considerando il momento della stagione. Anche Barella si è comportato egregiamente, ma credo che sia la vittoria della squadra più che dei singoli».

CAMPIONATO − Sulla Serie A e l’Inter, Branca ha risposto in questo modo: «Sono arrivati tecnici molto bravi, vedi Lazio, Napoli, Roma, Inter e Juventus, e fanno capire che si è alzato il livello qualitativo e tecnico. L’uscita di Antonio Conte era inevitabile, per lo stesso discorso fatto per il Milan. Dovevano essere fatte delle scelte anche dolorose dal punto di vista sportivo e tecnico, ma tutti i club devono rispettare certi parametri. Io credo che l’Inter abbia comunque una rosa competitiva per difendere lo Scudetto».