Brambati: «Lukaku, valori atletici scadenti! Ripresa Inter non stupisce»

L’infortunio di Romelu Lukaku rischia di complicare i piani dell’Inter. Di lui e delle sue condizioni fisiche ne ha parlato Massimo Brambati su TMW Radio.

CONDIZIONE PESSIMA – Brambati esprime la sua opinione sull’infortunio di Romelu Lukaku: «Conosco lo staff dell’Inter e mi è stato raccontato che è arrivato con dei valori fisico-atletici scadenti, neanche parenti lontani di quelli con cui ha finito con Conte. Mi disse che se lo si faceva rientrare prima, c’era il 50% che si facesse di nuovo male. Non so se è stato affrettato, certo è che il giocatore non vuole perdere il Mondiale. Forse è rientrato senza essere ancora al top».

INTER DIVERSA – Brambati commenta così la ripresa dell’Inter: «Non sono stupito dell’Inter che vince contro Sassuolo, Sampdoria e Salernitana, o che passa il turno contro il Barcellona, ma di quello che è successo prima. Con l’organico che ha doveva stare lì in alto con il Napoli. Ha degli ottimi giocatori, mi stupisco di quello che c’è stato prima. Quello che vedo ora è normale. Un organico come questo in Italia nessuno ce l’ha e forse in Europa pochi».