Zenga: «Infortunio Lukaku notizia devastante. Testa al Bayern Monaco»

Walter Zenga ha parlato dell’infortunio di Romelu Lukaku per l’Inter e in particolare delle possibili scelte di Simone Inzaghi in vista della sfida con il Bayern Monaco. L’ex portiere nerazzurro ne ha parlato in un video pubblicato nel suo canale YouTube.

IL PARERE – Zenga esprime la sua opinione dopo l’infortunio dell’attaccante belga e le possibili scelte di Simone Inzaghi: «L’infortunio di Lukaku è devastante per l’Inter. Con i quattro attaccanti a disposizione puoi tranquillamente rotali e fare anche un turnover anche perché Edin Dzeko non è più un ragazzino. Quella contro il Bayern Monaco resta una partita di grande spessore internazionale e non sarà una partita da prendere sottogamba. Ora i problemi possono essere diversi: se pensiamo ai cartellini Bastoni e Lautaro Martinez sono diffidati, quindi inutile rischiarli. L’altra considerazione da fare è quella di ragionare per logica, cioè Bastoni è facilmente sostituibile con Acerbi mentre Lautaro Martinez potrebbe giocare essendo un attaccante. Bisogna pensare alla sfida di domani senza fare troppi calcoli e credo che Inzaghi non cambierà tantissimo. A sinistra potrebbe giocare Gosens, visto che gioca in Germania, anche per far rifiatare Dimarco che ha giocato tanto».