Brambati: «Inter, diffidenza Inzaghi. In ascensore 2 giocatori mi dissero…»

Massimo Brambati, in collegamento su Tmw radio, rivela un retroscena piuttosto delicato sul clima di diffidenza che si nutre nei confronti di Inzaghi all’Inter. Due giocatori avrebbero parlato proprio con lui

DIFFIDENZA − Il retroscena svelato da Brambati nei confronti di Inzaghi: «Nel mio palazzo vivono alcuni giocatori dell’Inter. Sul finire della stagione scorsa ho incontrato in ascensore due di questi che mi avevano risposto su Simone Inzaghi non con grandissimo entusiasmo. Non voglio dire cosa mi hanno detto! Quindi sull’Inter c’è una diffidenza nei confronti del tecnico e non solo dall’esterno ma anche dall’interno».