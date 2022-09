Mazzola: «Inter, il Derby? Dipende da come dormi! Lukaku l’ho visto bene»

Sandro Mazzola, ex leggenda nerazzurra, si è espresso sul Derby tra Milan e Inter. L’ex giocatore raccomanda i giocatori di Inzaghi sulla notte prima della stracittadina. Poi una considerazione su Lukaku

LUKAKU − Mazzola controcorrente sull’impatto del belga 2.0 in Italia: «Prima dell’infortunio l’ho ritrovato davvero molto bene. Mi piace molto come è rientrato e come si sta muovendo. Poi non dimentichiamo che Lukaku è Lukaku: quando c’è lui è un’altra storia. Il Milan non l’ho trovato per niente male. Sono i campioni in carica, anche se quest’anno sono forse un gradino inferiore rispetto all’Inter».

NOTTE PRIMA DEL DERBY − Mazzola si concentra sulla stracittadina di domani: «Il Derby ti insegna sempre qualcosa sia quando lo vinci, che quando non lo vinci. Ti porta delle cose che ti segnano, che ti trascini fino al derby del prossimo anno. E ci pensi per un anno, poi. È difficile dire chi sarà l’uomo copertina di questo Milan-Inter. Il derby è un momento particolare. A volte dipende come dormi il giorno prima. Se riesci a riposare tranquillo, vai in campo nel derby e vai alla grande. Se invece inizi a rigirarti nel letto, ad andare avanti e indietro per la casa… Allora a quel punto il derby ti prende per il naso e ti fa fare una figuraccia».

RIVALE − Mazzola tiene d’occhio la Juventus come antagonista in campionato: «Secondo me la Juventus, non si scappa. Hanno una mentalità vincente da sempre, ce l’hanno dentro. Sono abituati a fare campionati di vertice, se lo mettono in testa e non mollano più. Deve essere brava l’Inter a togliergli dalla testa certe idee».

Fonte: Serie A News