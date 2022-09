Inzaghi: «Al derby con voglia! Bastoni decido oggi, ecco quando torna Lukaku»

Inzaghi ha appena concluso la conferenza stampa di vigilia del derby Milan-Inter (vedi articolo). Il tecnico anticipa la risoluzione di alcuni dubbi, su tutti quello relativo a Bastoni.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Milan-Inter.

I duelli individuali decideranno il derby?

Saranno molto importanti. Sappiamo cosa significhi giocare un derby, per la nostra società e per i nostri tifosi. La squadra ci arriva bene dopo la partita di tre giorni fa.

Quanta voglia c’è di giocare questa partita dopo la scorsa stagione?

Ne abbiamo giocati tanti, ricordo il 3-0 in Coppa Italia che ci ha permesso di vincere un trofeo. Sappiamo quello che è successo nel derby di campionato l’anno scorso, si carica per conto proprio. Ho dei ragazzi con grandissima personalità e voglia di giocare questo derby domani. Sono due squadre forti con dei propri principi di gioco, poi le partite sono tutte molto equilibrate e decise dai singoli episodi. Bisognerà essere bravi a indirizzarli dalla nostra parte.

Giudizio positivo del mercato?

Assolutamente sì. La società ha lavorato molto bene, riuscendo a trattenere giocatori importanti sapendo che c’erano dei paletti da rispettare chiari, messi da prima del mio arrivo. Sono molto soddisfatto della rosa, queste sessioni dal mio arrivo sono state molto positive. La squadra era già competitiva l’anno scorso e lo sarà anche quest’anno.

Quanto mancherà Lukaku domani? Può tornare prima della sosta?

La nostra speranza è recuperarlo prima della sosta. Ci vorrà un po’ di tempo, ma i nostri fisioterapisti stanno lavorando per mettercelo a disposizione al più presto. In queste prime partite sono successi diversi infortuni sia muscolari sia per traumi, ogni squadra dev’essere pronta.

Il 3-0 di Coppa Italia può essere un modello?

Nella scorsa stagione abbiamo fatto quattro derby, tutti diversi e giocati molto bene. La mia squadra ha grandissima personalità, dovremo essere bravi sugli episodi e sui duelli. Sarà un derby con tantissimi duelli, poi bisognerà vedere cattiveria e determinazione: sono partite molto sentite.

Inzaghi, come Pioli ha detto per il Milan, sente che quest’Inter sia più forte della scorsa stagione?

Quello lo dirà il campo. Abbiamo lavorato bene, mantenendo i giocatori importanti. Abbiamo fatto un mercato secondo me molto intelligente, con giocatori giovani e più esperti che da qui alla fine potranno darci un grandissimo aiuto.

L’Inter arriva un punto sopra ma ha ricevuto più critiche rispetto al Milan. Inzaghi, ha sentito qualcosa che non le è piaciuto?

Della sconfitta nostra con la Lazio se n’è parlato tantissimo, è normale che essendo l’Inter una sconfitta faccia parlare. Abbiamo nove punti, siamo secondi in classifica e da allenatore so che possiamo migliorare partita dopo partita la nostra condizione. Abbiamo giocatori di struttura importante, cercheremo di migliorarci in ogni allenamento e soprattutto in ogni partita.

Andato via Ranocchia è arrivato Acerbi, cosa può dare?

Acerbi lo conosciamo, è un giocatore di grandissima esperienza che ha già lavorato con me ed è un nazionale. Sarà di grande aiuto, può fare sia il centrale sia all’occorrenza il braccetto. Sarà molto utile sia dentro sia fuori dal campo, come lo è stato Ranocchia l’anno scorso in un momento delicato dopo l’infortunio di de Vrij.

Quali sono i dubbi?

Bastoni non stava già al 100% prima della Cremonese, perché aveva avuto un rialzo febbrile. Il ragazzo aveva dato disponibilità, poi ho preferito fare altre scelte. In questi due giorni purtroppo ha avuto ancora un’indisposizione, oggi tornerà ad allenarsi in gruppo e dovrò decidere così come in attacco. Senza Lukaku saranno in tre, Lautaro Martinez è rimasto inizialmente in panchina martedì con la Cremonese e dovrò scegliere il suo partner. Correa ha fatto gol, Dzeko ha fatto un lavoro straordinario e mi è dispiaciuto che non sia riuscito a segnare perché l’avrebbe meritato. Anche sulle corsie laterali devo scegliere, vedendo l’allenamento spero che possa essere arruolabile Bastoni. Saremo diciannove di movimento più tre portieri e con l’assenza di Lukaku.

Da piacentino le ha dato soddisfazione battere la Cremonese?

Una partita importante, venivamo da tre giorni dove si è detto troppo per la partita di Roma. Ci sta, volevo una reazione dalla squadra e c’è stata. Si è fatta martedì una partita seria, contro un avversario che finora ha raccolto meno di quanto prodotto sul campo.

Inzaghi, quanto spazio avrà Gosens?

Per quanto riguarda Gosens dopo la Cremonese non sapevo nulla del mercato, il giocatore è al 100% dentro il mondo Inter. L’anno scorso è stato fermo sei mesi, sta lavorando con grandissima voglia e determinazione. In questo momento sto preferendo che entri, domani vedremo. Con tutte queste partite il minutaggio si alzerà per tutti.

In determinate partite i difensori un po’ lenti possono essere un problema?

Di volta in volta cerchiamo di organizzare tutto questo insieme alla squadra. La differenza, in partite del genere, la fanno l’atteggiamento e le motivazioni. Siamo la squadra, con quasi tutti gli stessi uomini, che l’anno scorso per otto partite non ha preso gol a prescindere dall’avversario. La condizione deve crescere, poi quando si prende gol non starei qui a parlare solo dei tre difensori ma dell’atteggiamento di tutta la squadra.

Nelle parole di Calhanoglu c’è il ricordo dei festeggiamenti del Milan. Avete voglia in campo di rispondere a quella situazione?

Per quanto riguarda i festeggiamenti ognuno fa quello che crede e quello che vuole. Io mi ricordo la festa per i due trofei e l’abbraccio a Milano per la stagione fatta dopo l’ultima partita con la Sampdoria. Poi sappiamo tutti dell’importanza della partita di domani.