Brambati: «Inter buon calcio, ma Milan straordinario. Inzaghi…»

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio della lotta scudetto tra Inter e Milan. L’ex calciatore e attuale procuratore ha anche detto la sua sull’operato di Simone Inzaghi in nerazzurro.

LOTTA A DUE – Queste le parole di Massimo Brambati sulla lotta tra Inter e Milan e sull’operato di Simone Inzaghi: «Non si è mai trovato in una situazione del genere, quella di lottare per uno Scudetto. Sta facendo esperienza ora. L’Inter gioca un buon calcio, è passata per un periodo che poteva essere gestito meglio, cosa che un tecnico più esperto avrebbe potuto fare. Questo rivaluta anche tutto ciò di straordinario che il Milan sta facendo restando davanti all’Inter. Inzaghi si è trovato una macchina già veloce e non ha fatto danni, solo qualche errorino».