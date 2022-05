Inter, visto la Juventus con Miretti? E Casadei intanto aspetta…

L’Inter ha vinto 2-1 contro l’Udinese e continua a sognare il bis scudetto. Intanto però c’è da sottolineare una cosa. Ieri in Juventus-Venezia, Massimiliano Allegri ha lanciato il classe 2003 Miretti dal primo minuto. E l’Inter? Casadei, protagonista nel campionato Primavera, attende.

ATTESA – L’Inter ha vinto contro l’Udinese ieri ma lo spunto di riflessione non è arrivato da questo campo. O meglio, anche. Ieri ha giocato titolare Roberto Gagliardini vista l’assenza di Hakan Calhanoglu con Arturo Vidal subentrato nella ripresa. Non delle grandi prestazioni, anzi. E lo spunto da questo punto di vista arriva da Torino, dall’Allianz Stadium. La Juventus ieri contro il Venezia ha mandato in campo da titolare il classe 2003 Miretti con il centrocampista che ha fornito un’ottima prestazione e si è preso la scena. Max Allegri è stato giustamente portato in trionfo per questo esordio dal primo minuto e per il coraggio provato. Perché all’Inter invece, uno come Casadei da 14 gol e 5 assist nel campionato Primavera, non trova spazio? L’obiettivo è sicuramente diverso visto che l’Inter gioca per lo scudetto e la Juventus si contende massimo il quarto posto. Ma un po’ di coraggio, visto che le qualità Casadei sembra averle, non guasterebbe.