Brambati: “Conte-Corriere dello Sport? Vicenda pilotata, la conferenza…”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio sulla recente polemica tra Antonio Conte e il Corriere dello Sport che ha portato l’Inter ad annullare la conferenza stampa prima della partita contro la Fiorentina

SITUAZIONE PILOTATA – Brambati crede che il Corriere dello Sport abbia pilotato la polelemica, ma al posto di Conte avrebbe svolto comunque la conferenza stampa per rispetto nei confronti delle altre testate e dei tifosi: «Purtroppo non si parla di calcio in Italia. Ma a parte questo, credo che sia stata un po’ pilotata questa situazione. Al CorSport se peschi quella lettera sai già cosa vuoi rispondere per far capire la direzione editoriale nei confronti di Conte. La reazione? Io avrei fatto la conferenza stampa, non puoi per un giornale mettere in croce tutti. Ha tolto ai tifosi la possibilità di sapere qualcosa sulla sfida alla Fiorentina».