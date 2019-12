Primavera Tim Cup, Inter-Frosinone 1-2: nerazzurri fuori agli ottavi

Negli ottavi di finale di Primavera Tim Cup, Inter-Frosinone termina 1-2: dopo il primo tempo chiuso in vantaggio dagli uomini di Madonna, nella ripresa gli ospiti rimontano grazie alla doppietta di Vitalucci

SECONDO TEMPO – Inter-Frosinone 1-2: nerazzurri eliminati agli ottavi di finale di Primavera Tim Cup. Dopo il primo tempo chiuso sul punteggio di 1-0 (vedi qua), gli ospiti rimontano grazie alla doppietta di Vitalucci. Pronti via e gli ospiti trovano il gol del pareggio: gran sinistro da fuori di Vitalucci, Stankovic battuto. Inter-Frosinone è sull’1-1. Nerazzurri scossi, ci pensa Oristanio a cercare il gol: il suo mancino viene neutralizzato da Trovato. Gli uomini di Madonna non riescono però a reagire e sono i ciocari a rendersi più pericolosi: destro da fuori di Obleac, la deviazione di testa di Ntube rischia di ingannare Stankovic. Al 59′ esce Mulattieri, autore del gol che ha sbloccato Inter-Frosinone, ed entra Gnonto: primo cambio del match. Annullata la rete del vantaggio ai nerazzurri al 62′: grande azione di Oristanio, che serve Colombini in posizione però irregolare. Inutile il gol. Doppio cambio per Madonna: dentro Boscolo Chio per Squizzato e Fonseca per Oristanio. Buono spunto di Vergani, che calcia di potenza da fuori: sicuro Trovato. Dall’altra parte è ancora Obleac il pericolo: piatto a giro fuori di poco. Gli ottavi di Primavera Tim Cup si accendono nella fase centrale della ripresa: sponda di Colombini, Fonseca manca la stoccata decisiva. Al 75′ gli ospiti passano in vantaggio: Luciani serve Vitalucci che scavalca Stankovic e realizza la doppietta personale. I nerazzurri spingono alla ricerca del pari: traversone di Colombini, la girata di Fonseca viene respinta. Madonna inserisce Bonfanti per Vergani. Forcing finale dei nerazzurri: chance sempre sull’asse Colombini-Fonseca, la punta non impatta. Quattro i minuti di recupero: gli uomini di Madonna non trovano il pareggio.

TABELLINO

INTER-FROSINONE 1-2

MARCATORI: Mulattieri (I) al 14′, Vitalucci (F) al 47′, Vitalucci (F) al 75′.

INTER (3-4-1-2): 1 Stankovic; 2 Vaghi, 4 Kinkoue, 6 Ntube; 7 Persyn, 10 Schirò (C), 5 Squizzato (19 Boscolo Chio dal 67′), 3 Colombini; 10 Oristanio (22 Fonseca dal 67′); 11 Mulattieri (20 Gnonto dal 57′), 9 Vergani (21 Bonfanti all’82’).

A disposizione: 12 Tononi, 13 Moretti, 14 Cortinovis, 15 Burgio, 16 Sami, 17 Vezzoni, 18 Attys.

Allenatore: Armando Madonna.

SASSUOLO (3-4-1-2): 1 Trovato; 4 Vecchi, 5 Verde (C), 6 Giordani; 2 Nigro, 8 Santi, 7 Venturini, 3 Tonetto; 10 Obleac; 9 Luciani (20 Altobello dal 90′), 11 Vitalucci.

A disposizione: 12 Salvati, 13 Esposito, 14 Di Razzo, 15 Coccia, 16 Ortenzi, 17 Selvini, 18 Lauro, 19 Morelli.

Allenatore: Luigi Marsella.

Ammoniti: Persyn (I) al 20′. Kinkoue (I) al 90′.

Arbitro: Gualtieri (sez. Asti).