Vidal abbandona l’allenamento, rottura col Barcellona? L’Inter spera

Secondo quanto riporta ESPN, Arturo Vidal avrebbe abbandonato l’allenamento di ieri del Barcellona, dopo aver saputo dell’esclusione dall’undici titolare che affronterà il Real Madrid. Il rapporto tra il club catalano e il cileno si complica. L’Inter rimane alla finestra, ma servono determinate condizioni per facilitare il trasferimento.

ROTTURA – Il rapporto tra Arturo Vidal e il Barcellona è ufficialmente ai minimi storici. A riportarlo è l’emittente televisiva ESPN: il cileno avrebbe abbandonato la seduta di allenamento prima del Clasico contro il Real Madrid, piuttosto irritato, dopo aver saputo dell’esclusione dall’undici titolare. Diversi calciatori blaugrana avrebbero tentato di calmarlo, ma il cileno sarebbe rimasto impassibile. Rottura definitiva col club spagnolo? Probabilmente sì. Non è un mistero, d’altronde, che l’ex Bayern Monaco voglia andar via. Ma il Barcellona deve abbassare le pretese sul prestito affinché l’Inter si convinca ad investire su un calciatore di quell’età (come vi abbiamo spiegato qui).

Arturo Vidal stormed out of Barcelona training on Tuesday after learning he would not start against Real Madrid, sources have told ESPN.

Several players tried to comfort Vidal, but he could not be calmed down. pic.twitter.com/088khmqwMM

— ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2019