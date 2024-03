Brambati assolve Inzaghi: «In Champions League colpe giocatori»

Massimo Brambati sorprende per la prima volta trattando il tema Inter. Ritorna all’eliminazione della Champions League assolvendo Simone Inzaghi su TMW Radio.

ASSOLTO – Massimo Brambati è sicuro e non dà alcuna responsabilità al tecnico nerazzurro in un frangente: «È uscita dalla Champions League ma Inzaghi qui ha 0% di colpe. Perché a mio avviso è stata interpretata male dai giocatori la partita di ritorno, non dall’allenatore, che non ha commesso alcun errore. I giocatori, soprattutto dopo l’1-0 di Dimarco, hanno pensato di avere già la qualificazione in tasca e di essere più forti. E lì l’allenatore non può fare nulla. Non sono stati famelici e lì non c’entra il tecnico».