Inter-Lecce Primavera LIVE: data, ora, diretta TV, cronaca e info

Dopo la sosta per le qualificazioni agli Europei sia per l’Italia Under 19 che per l’Under 17 tornano in campo le squadre di club. L’Inter Primavera sarà impegnata al Konami Youth Development Centre contro il Lecce sabato alle ore 10.45. Scopri come e dove vedere la partita in diretta TV e live streaming. Ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su Inter-News.it.

Partita in programma

Inter-Lecce, ventisettesima giornata Campionato Primavera 1 2023-2024.

Dove e quando si gioca Inter-Lecce Primavera

Konami Youth Development Centre di Milano, sabato 28 marzo marzo ore 10.45.

Come seguire Inter-Lecce Primavera IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 10.30 sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA di Inter-Lecce con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Inter-Lecce Primavera, dove vederla in diretta TV

Trattandosi di un’esclusiva Sportitalia, la partita sarà visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del Digitale Terrestre. Oltre a poterla seguire comodamente in TV.

Inter-Lecce, dove vederla in LIVE streaming

Inter-Lecce verrà trasmessa anche in streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com). E potrà essere seguita LIVE on demand perfino sulla App di Sportitalia, senza costi aggiuntivi.

