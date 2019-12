Braglia: “Radu non pronto per l’Inter! Pinamonti? Paga confusione Genoa”

Braglia è intervenuto in collegamento su “Radio Sportiva”. L’ex portiere del Genoa ha espresso il suo parere su Radu e Pinamonti, entrambi provenienti dall’Inter e sempre monitorati dalla società nerazzurra in ottica futura

OSSERVATI SPECIALI NERAZZURRI – Il pensiero di Simone Braglia sulla situazione in casa Genoa, con riferimento ai due prodotti del settore giovanile nerazzurro: «In attacco sarebbe servito qualcosa di più, anche se credevo che Andrea Pinamonti fosse un altro giocatore. Probabilmente la confusione non lo aiuta, altrove farebbe meglio. Tolto Goran Pandev, non c’è nessuno là davanti che prenda in mano la situazione. Ionut Andrei Radu è un buon portiere di prospettiva, ma ancora non è pronto per giocare in una squadra di medio alta classifica in Serie A. Ce ne passa prima che diventi un portiere da Inter».