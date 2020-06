Bordalas (all. Getafe): “Inter tipo Barcellona e Real Madrid. Gara secca…”

Bordalas, allenatore del Getafe, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga sul campo del Valladolid. Il tecnico spagnolo ha paragonato l’Inter, prossimo avversario in Europa League, a Barcellona e Real Madrid e messo in discussione la disputa del match in gara secca in Germania. Questo a seguito dei nuovi contagi nella regione tedesca che dovrebbe ospitare la Final Eight.

LE DIFFERENZE – José Bordalas, allenatore del Getafe, risponde a una domanda sulla differenza fra gara secca o andata e ritorno per l’Europa League: «È un argomento che abbiamo trattato. Era una delle possibilità, può essere una delle opzioni dell’UEFA. Se sarà così l’affronteremo con il massimo interesse. Vedremo se sarà in Germania o altrove, quando arriverà la prepareremo con il massimo interesse. Sappiamo che ci troveremo davanti una squadra di un livello altissimo (l’Inter, ndr), stiamo parlando di un rivale che nel suo Paese è dello stesso livello di Barcellona e Real Madrid, che lotta per il campionato. Però lo affronteremo con il massimo interesse, cercando di fare una grande partita. Questo a prescindere che sia in gara secca o con andata e ritorno, così come abbiamo fatto in tutti i turni del torneo».