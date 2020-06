Di Marzio: “Inter, Moses e Sanchez a rischio in Europa League. Tonali…”

Di Marzio, nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale” di stasera, ha annunciato che per Lautaro Martinez al Barcellona la situazione si complica (vedi articolo). Questa è una notizia fondamentale per l’Inter, ma per l’Europa League di agosto ce n’è una meno buona: Moses e Sanchez potrebbero non essere disponibili. Tonali in arrivo?

DUE IN MENO – Gianluca Di Marzio ha ridotto le possibilità per Lautaro Martinez al Barcellona, ma non è l’unica novità: «Sull’Inter altre due cose. Per Sandro Tonali presto un incontro tra Inter e Brescia per cercare un accordo, dopo quello già raggiunto col giocatore. Ci sono difficoltà per trattenere Victor Moses e Alexis Sanchez per l’Europa League: l’Inter sta trattando, ha l’OK di Chelsea e Manchester United per trattenerli fino a fine campionato ma non per l’Europa League. Questo potrebbe essere un problema per Antonio Conte».