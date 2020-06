Di Marzio: “Lautaro Martinez, provvedimento per il Barcellona! Aiuto Inter”

Condividi questo articolo

Di Marzio dà speranze ai tifosi dell’Inter su Lautaro Martinez. Il giornalista, nel corso del post partita di Bologna-Juventus su Sky Sport, annuncia un provvedimento che limiterà il Barcellona nella ricerca di un grande acquisto. Queste le sue parole e la spiegazione di cosa sia lo stop della Liga.



TUTTO FERMO! – Gianluca Di Marzio annuncia una novità imminente, che potrà aiutare non poco i nerazzurri: «Sul Barcellona ci sono novità importanti su Lautaro Martinez, i tifosi dell’Inter possono stare più tranquilli. Javier Tebas, presidente della Liga, sta aiutando molto i tifosi dell’Inter allontanando Lautaro Martinez dal Barça. Un provvedimento, nelle prossime ore, sarà limitativo per Barcellona, Atlético Madrid e Real Madrid di investimenti sul mercato. Aspetteremo per capire bene quale sarà la disposizione definitiva: si sta ancora trattando con i club, ma questi potranno prima vendere e poi reinvesitre solo una parte di queste vendite. Si parla del 25%, stanno mediando club e Liga. Questo è importante per l’Inter, perché il Barcellona avrá meno forza per pagare i centoundici milioni di euro della clausola. Ha bloccato un’alternativa meno costosa che è Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal: il Barcellona si è cautelato con Aubameyang, che peraltro piace all’Inter qualora Lautaro Martinez dovesse andare via».