Bonucci: “Lo Scudetto non si decideva in Napoli-Juventus! Inter e Lazio…”

Bonucci ha parlato in zona mista al termine di Napoli-Juventus 2-1. Il difensore bianconero nega che le mancate vittorie di Inter e Lazio possano aver influito sulla prestazione

JUVENTUS KO – Così Leonardo Bonucci: «Se il pareggio dell’Inter e della Lazio può aver paradossalmente condizionato? No, quando scendi in campo non stai a pensare a quello che hanno fatto le inseguitrici. Pensi a giocarti la partita e fare quello che hai provato in settimana per portare a casa la vittoria. Stasera abbiamo giocato contro un Napoli che ha dato tutto e abbiamo portato a casa zero punti. Ma senza pensare a quello che era successo nel pomeriggio. Sono partite difficili queste, sapevamo che stasera non si sarebbe deciso lo Scudetto. Sicuramente vincere avrebbe dato un bel colpetto. La strada è ancora lunga, dalla nostra abbiamo margini di miglioramento che ci fanno sperare per il futuro. Le inseguitrici non molleranno di un centimetro, noi dobbiamo guardare alla nostra corsa. Se facciamo quello che sappiamo fare questa squadra si può togliere grandi soddisfazioni».