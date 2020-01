VIDEO – Inter-Cagliari 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Inter-Cagliari, anticipo mattutino della ventunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



ANCORA FERMATI – Inter-Cagliari 1-1 nell’anticipo mattutino della ventunesima giornata di Serie A. L’Inter si è abbonata agli 1-1. È il terzo consecutivo, ancora con una rimonta subita. Il Cagliari esce con un punto al Meazza che tiene viva la sua corsa Europa, al termine di una partita molto combattuta. Al 29’ il vantaggio: cross del debuttante Ashley Young e colpo di testa di Lautaro Martinez, che prende il tempo a Sebastian Walukiewicz. Inter più volte vicina al secondo gol, ma nel recupero del primo tempo Samir Handanovic fa un miracolo su Paolo Pancrazio Faragò. Ripresa con Sensi che sfiora il raddoppio in più occasioni, l’Inter non la chiude e il Cagliari resta in partita. Così, al 78’, su contrasto molto discutibile fra Diego Godin e Joao Pedro l’arbitro fa proseguire, Lucas Castro fa velo sull’invito del brasiliano e serve Radja Nainggolan (in prestito proprio dall’Inter), che trova una deviazione di Alessandro Bastoni, pareggia e non esulta. Nel quarto minuto di recupero espulso Lautaro Martinez che dà di matto dopo l’ennesima decisione contestata, al fischio finale Gianluca Manganiello viene accerchiato col Meazza che ribolle. Ma, a sorpresa, i nerazzurri riprendono un punto alla Juventus. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.