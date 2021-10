Bonucci attacca l’Inter: «Juventus, niente scudetto ma non per meriti loro»

Leonardo Bonucci ha rilasciato un’intervista su Prime Video alla vigilia della gara tra Zenit San Pietroburgo-Juventus. Il difensore bianconero ha tirato anche una frecciatina all’Inter sulla vittoria dello scudetto

DEMERITI PROPRI − Così Bonucci sulla vittoria dello scudetto nerazzurro: «Arriviamo da un percorso diverso rispetto a quello che era stato della Juventus vittoriosa. Arriviamo da un anno in cui è vero che abbiamo portato a casa due trofei e tutti si aspettavano che portassimo a casa anche lo scudetto che purtroppo non è arrivato. Molto penso per colpe nostre piuttosto che per meriti degli altri anche se hanno fatto una grande stagione».