Inter-Sheriff, qualche novità sull’undici di partenza. Nei moldavi, in due out

È il giorno di Inter-Sheriff Tiraspol, gara valida per la terza giornata di Champions League. I nerazzurri sono obbligati alla vittoria per poter rimanere ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale

ULTIME − Matteo Barzaghi, in collegamento direttamente da San Siro, ha dato aggiornamenti su Inter-Sheriff: «Sul tabellone di San Siro durante le prove è uscito un 2-2 con un possesso palla clamoroso dei moldavi. All’Inter serve una vittoria importantissima, dopo aver sprecato tanto contro Real Madrid e Shakhtar Donetsk. L’Inter deve fare il salto. Serve una reazione. Ci dovrebbe essere qualche novità sull’undici, sicuramente Simone Inzaghi la giocherà per vincere e metterà in campo un Inter molto propositiva. Ci aspettiamo la coppia dal 1′ Lautaro Martinez-Edin Dzeko. Nello Sheriff, out Geōrgios Athanasiadīs e Jasurbek Yaxshiboyev in attacco. L’Inter deve trovare equilibrio, gioca bene e segna tanto ma viene rimontata come successo contro Sampdoria, Atalanta e Lazio. L’Inter deve gestire la qualità messa in campo e bisogna ritrovare anche un po’ di cattiveria in più».