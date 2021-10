Sabatini: «Inter-Sheriff occasione Dzeko. Per i nerazzurri tabù San Siro»

Sandro Sabatini, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha commentato la gara di questa sera tra Inter-Sheriff. Secondo il giornalista, il match di San Siro potrebbe essere una buona occasione per Dzeko

TABÙ − Le parole di Sabatini sul match tra Inter-Sheriff: «È anche l’ora di rompere il tabù per l’Inter in Champions League. Contro lo Sheriff Tiraspol evento propizio per Edin Dzeko che non segna in questa competizione dalla gara contro il CSKA Mosca di 3 anni fa. Lui fece due gol e un assist in quel Roma-CSKA Mosca del 23 ottobre del 2018. Questa sera occasione buona. Per raccontare l’Inter vale tutto compresa la situazione paradossale del non segnare in Europa. Per i nerazzurri è un tabù anche San Siro. Dal triplete l’Inter ha giocato 19 volte in casa vincendo solo sette volte. Numeri incredibili in negativo».