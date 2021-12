Bonolis: «Inter bella da vedere allo stadio. Inzaghi? Veramente in gamba»

Paolo Bonolis, intervenuto a Sport Mediaset in occasione del ventennale della fondazione Pupi, ha espresso la sua gioia per il gioco dell’Inter e per l’ottimo lavoro di Inzaghi

ALTRO GIOCO − Bonolis stravede per Inzaghi e per il gioco dell’Inter: «Si va a Liverpool, sarà bellissima partita. Riconosco Simone Inzaghi che è un ragazzo veramente in gamba. Con la Lazio ha fatto dei miracoli e lo sta facendo con l’Inter, ha rimesso in piedi un progetto iniziale. Gioca benissimo, scambi veloci e rapidi, siamo passati da un gioco conservatore ad uno più fluido e divertente. Bello vederla allo stadio. L’Inter, così come Milan e Juventus, hanno il dovere di andare fino in fondo. In Italia, ha le carte in regola per farlo in Europa non lo perché è un terno a lotto. In Serie A, invece, chi vince vuol dire che è stata la più forte».