De Grandis: «Inter, basi date da Conte. Inzaghi ha migliorato! Brozovic…»

Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport ha parlato dell’Inter analizzando il momento in campionato della squadra nerazzurra

MIGLIORATA – Queste le parole di De Grandis: «Inter? Sì, nel momento in cui Conte da le basi la squadra ha un suo cliché da seguire. Inzaghi l’ha migliorata, dal punto di vista della manovra è più divertente da guardare. L’anno scorso poteva essere più speculativa: difesa bassa e palloni in avanti per Lukaku. La “minestra” era fatta. Adesso vanno messe le “spezie” e quelle le mettono Calhanoglu e Barella. Brozovic? È il miglior regista del campionato, dovrebbe tirare di più in porta»