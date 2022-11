Bonan: «Juventus-Inter, spettacolare in un caso. Prevedo timore e rispetto»

Mancano due giorni alla partita clou di questo fine settimana, ovvero Juventus-Inter. Alessandro Bonan ha commentato su Sky Sport il match e la sua importanza in questo momento di stagione per entrambe le squadre.

DUE POLI OPPOSTI – La situazione per Juventus e Inter non è la stessa a due giorni dalla partita. C’è chi arriva da una sconfitta indolore e una qualificazione insperata in Champions League, c’è chi ha subito la quinta sconfitta in sei match in Europa. In campionato la distanza è di soli 2 punti, ma le impressioni sono totalmente diverse sulle due squadre e la loro evoluzione. Alessandro Bonan, giornalista sportivo di Sky Sport, ha parlato così della sfida di domenica: «Io credo che chi affronta la partita non debba stare col binocolo per cercare di comprendere l’orizzonte. La Juventus deve ritrovare il gioco, anche se nelle ultime partite sono arrivati segnali positivi. Le prestazioni di Fagioli, Miretti e dei giovani hanno convinto e possono rappresentare un nuovo inizio. L’Inter si è ritrovata, ora è una squadra con grandi certezze. Sarà una partita fatta di un po’ di timore e rispetto reciproco nel primo quarto d’ora, poi vediamo. Se si sblocca potrà essere una partita spettacolare».