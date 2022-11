FOTO – Santi, Inter Women in Coppa Italia Femminile: «Buona la prima!»

Santi commenta la vittoria dell’Inter Women in Coppa Italia Femminile. La centrocampista nerazzurra pubblica un post sui propri profili social dopo il match in trasferta contro il Cesena. Di seguito lo scatto.

LA PRIMA – Irene Santi condivide sul proprio profilo Instagram uno scatto di Cesena-Inter Women. Poi commenta la vittoria nerazzurra in Coppa Italia Femminile: «Buona la prima!». In realtà, la partita disputata in trasferta dalla squadra di Rita Guarino vale per la seconda giornata del girone eliminatorio. Nel primo turno le nerazzurre erano rimaste a riposo, come squadra testa di serie del gruppo D.

Lo 0-5 messo a segno contro le bianconere permette all’Inter di guadagnare tre punti importanti. In attesa di sfidare in trasferta, a gennaio, il Parma, le nerazzurre agganciano la vetta della classifica (vedi classifica).