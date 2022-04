Bonan: «Inter, bella la reazione post Bologna: due cose mi sono piaciute»

Alessandro Bonan, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è concentrato sulla reazione dell’Inter dopo la sconfitta contro il Bologna. Il giornalista affascinato da due scene

REAZIONE − Bonan ritiene l’Inter ancora in corsa per obiettivi importanti: «Fossi Beppe Marotta non penserei alla prossima stagione, i nerazzurri possono ancora conquistare degli obiettivi in questa. Ciò che mi è piaciuto nel post Bologna è stata la reazione di consolazione nei confronti di Radu e le parole di Inzaghi. Allenatore civile, equilibrato e misurato. Bello avere nel calcio un tecnico così. L’Inter si deve ricompattare subito, molte scelte del futuro dipenderanno da questo finale».