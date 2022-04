Handanovic ce la farà per Udinese-Inter? Le percentuali danno fiducia

Handanovic farà di tutto per recuperare in vista di Udinese-Inter. Il portiere sloveno ha saltato per infortunio la sfida contro il Bologna. Percentuali in salita

PERCENTUALI − Il recupero di Samir Handanovic è diventato di estrema importanza per l’Inter in vista della trasferta alla Dacia Arena. Udinese-Inter sarà una gara fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi. Vietati altri passi falsi dopo la battura d’arresto sorprendente e clamorosa arrivata nel recupero contro il Bologna. Decisiva, a suo malgrado, l’assenza proprio di Handanovic che un’ora prima del match è stato costretto a dare forfait per un problema all’addome. Al suo posto in campo Radu, autore del disastroso liscio che ha concesso il gol del 2-1 a Sansone. Oggi Handanovic si è allenato regolarmente con il gruppo ma per capire se sarà tra i pali ad Udine bisognerà aspettare la rifinitura di domani. Filtra però ottimismo. Come riporta Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, all’80/90% il portiere dell’Inter a Udine sarà proprio il numero uno sloveno.